Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает Следственный комитет.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. По месту жительства обвиняемого и в его рабочем кабинете проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители и документация, имеющая значение для расследования уголовного дела», — заявили в ведомстве.

Сергей Новиков был задержан с поличным 17 апреля по подозрению в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд отправил его под арест до 16 июня.

По версии следствия, Новиков требовал от представителя подрядной организации, занимающейся строительством второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната, взятку в сумме не менее 12 млн рублей за «покровительство деятельности фирмы».

Следственный комитет опубликовал видео задержания подозреваемого.