В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
«Все больницы нужно укомплектовать необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Также должны быть подготовлены аппараты ИВЛ», — отметил глава региона.
Также стало известно, что правительство Калининградской области выделило 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Как передаёт «Янтарный край», соответствующее решение принял губернатор Антон Алиханов. Средства направлены из резервного фонда.
Финансирование пойдёт на дооснащение семи медицинских организаций в Калининграде и Гусеве.
Ранее сообщалось, что многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде планируют открыть 20 апреля.