В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с коронавирусом

В Ростовской области подготовят 11 госпиталей для приёма пациентов с COVID-19, заявил губернатор Василий Голубев.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«Все больницы нужно укомплектовать необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Также должны быть подготовлены аппараты ИВЛ», — отметил глава региона.

Также стало известно, что правительство Калининградской области выделило 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Как передаёт «Янтарный край», соответствующее решение принял губернатор Антон Алиханов. Средства направлены из резервного фонда.

Финансирование пойдёт на дооснащение семи медицинских организаций в Калининграде и Гусеве.

Ранее сообщалось, что многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде планируют открыть 20 апреля.