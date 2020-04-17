Многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде планируют открыть 20 апреля

Короткая ссылка
Многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде готов к открытию. Его планируют сдать раньше срока — 20 апреля.
Многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде планируют открыть 20 апреля
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Площадь госпиталя составляет 5 тыс. кв. метров. Там установлено такое оборудование, как томограф, аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппараты УЗИ.

К работе приступят более 200 военных врачей. В настоящее время они заканчивают обучение и курсы повышения квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подготовили ещё одно отделение для пациентов с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить