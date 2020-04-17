Многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде планируют открыть 20 апреля
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Площадь госпиталя составляет 5 тыс. кв. метров. Там установлено такое оборудование, как томограф, аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппараты УЗИ.
К работе приступят более 200 военных врачей. В настоящее время они заканчивают обучение и курсы повышения квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны.
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