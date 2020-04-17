Многофункциональный медцентр в Нижнем Новгороде планируют открыть 20 апреля

Многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде готов к открытию. Его планируют сдать раньше срока — 20 апреля.

Об этом сообщает ОТР.

Площадь госпиталя составляет 5 тыс. кв. метров. Там установлено такое оборудование, как томограф, аппараты искусственной вентиляции лёгких, аппараты УЗИ.

К работе приступят более 200 военных врачей. В настоящее время они заканчивают обучение и курсы повышения квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге подготовили ещё одно отделение для пациентов с коронавирусом.