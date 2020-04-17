В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — сказал министр РИА Новости.

Как уточняется, больничный могут получить те, кто не перешёл на дистанционную работу и не находится в отпуске.

Ранее стало известно, что около 65 млрд рублей будет выделено на выплату пособий по безработице и оплату больничных листов. 

По данным Минтруда, за получением пособия по безработице уже обратились 720 тыс. россиян, около 300 тыс. из них смогут получить выплаты.

Также Совет Федерации поддержал законопроект о повышении оплаты больничных листов до уровня МРОТ (12 130 рублей в месяц).

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