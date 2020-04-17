Медведев назвал жёсткими и адекватными действия властей Москвы

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает действия руководства Москвы в борьбе с коронавирусом, включая спецпропуска. Он назвал действия жёсткими, но адекватными.
Медведев назвал жёсткими и адекватными действия властей Москвы
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«Поэтому в этих городах меры принимаются жёсткие, но, на мой взгляд, они адекватны сегодняшней ситуации. В этом плане я хотел бы поддержать всё, что делается московским руководством, мэром Москвы, поскольку сейчас другого выхода нет, включая введение соответствующих пропусков», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Москва, Московская область, Петербург, другие крупные города находятся под ударом пандемии гораздо в большей степени. 

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков для передвижения по городу будет усиливаться с каждым днём. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

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