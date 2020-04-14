Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует российского лидера ТАСС.

По его словам, крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.

Как отметил глава государства, пандемия оказала влияние на все стороны жизни, причём практически во всём мире, на экономику, социальную сферу.

Ранее Путин обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с коронавирусом.