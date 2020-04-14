Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует российского лидера ТАСС.
По его словам, крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.
Как отметил глава государства, пандемия оказала влияние на все стороны жизни, причём практически во всём мире, на экономику, социальную сферу.
Ранее Путин обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с коронавирусом.