Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

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Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует российского лидера ТАСС.

По его словам, крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.

Как отметил глава государства, пандемия оказала влияние на все стороны жизни, причём практически во всём мире, на экономику, социальную сферу. 

Ранее Путин обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию с коронавирусом.

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