В Дептрансе заявили, что московское метро работает без затруднений
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлены 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков для передвижения по городу будет усиливаться с каждым днём. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.
По его словам, власти принимают необходимые меры, чтобы сдерживать распространение коронавирусной инфекции.
В Дептрансе сообщили, что проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.