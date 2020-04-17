В Дептрансе заявили, что московское метро работает без затруднений

Пресс-служба Департамента транспорта Москвы сообщила, что столичное метро утром 17 апреля работает без затруднений.

«Затруднений в метро не зафиксировано, но выявлены 74 человека с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков для передвижения по городу будет усиливаться с каждым днём. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

По его словам, власти принимают необходимые меры, чтобы сдерживать распространение коронавирусной инфекции.

В Дептрансе сообщили, что проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.