Офтальмолог дала рекомендации по профилактике близорукости среди школьников

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Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала, как сохранить здоровье глаз при дистанционном обучении школьников на самоизоляции.
Офтальмолог дала рекомендации по профилактике близорукости среди школьников
  • Pixabay

По её словам, чтобы минимизировать негативное воздействие гаджетов, необходимо делать паузы в работе.

«Нужно обязательно делать паузы — смотреть вдаль. То есть расслаблять аккомодацию. Если мы говорим о 20 минутах работы на компьютере, то потом обязательно нужно сделать перерыв на 15 минут, чередовать дальний и ближний фокус. В домашних условиях это тоже можно делать. Просто подойти и посмотреть в окно», — отметила Шилова в беседе с телеканалом «360».

Она добавила, что расстояние от глаз до компьютера или гаджета должно быть не менее 60 см.

Кроме того, специалист рекомендовала настроить правильный уровень яркости монитора, а также не забывать о переключении экрана на вечерний и дневной режимы и правильной осанке.

Ранее, как сообщало издание kp.ru, в Роспотребнадзоре рассказали, как школьникам, обучающимся дистанционно, сохранить зрение и не испортить осанку.

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