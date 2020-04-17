В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ России.
«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что уголовное дело против подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске, возбуждено по трём статьям.
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.