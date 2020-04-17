В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

Изменения в учебном формате, которые были вызваны пандемией коронавируса, внесли коррективы в планы подростка из Красноярска, который готовил нападение на школу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ России.

«По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что уголовное дело против подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Красноярске, возбуждено по трём статьям.

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.