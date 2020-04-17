В Роспотребнадзоре рассказали как приблизить окончание самоизоляции
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Гражданам рекомендовано находится дома, общаться с родственниками дистанционно, мыть руки с мылом.
«Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве выдало более 70 тыс. постановлений об изоляции.