В Роспотребнадзоре рассказали как приблизить окончание самоизоляции

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В Роспотребнадзоре рассказали что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
В Роспотребнадзоре рассказали как приблизить окончание самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Гражданам рекомендовано находится дома, общаться с родственниками дистанционно, мыть руки с мылом.

«Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас людей от беды», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по Москве выдало более 70 тыс. постановлений об изоляции.

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