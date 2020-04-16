В Москве Роспотребнадзор выдал более 70 тысяч постановлений об изоляции
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
«Управлением выдано более 70 тыс. (70 714) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что за соблюдением режима изоляции и карантина установлен контроль с привлечением органов внутренних дел.
В ведомстве напомнили, что «в случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности».
Ранее сообщалось, что в Москве за две недели 107 человек с подтверждённым коронавирусом, обязанные находиться на домашнем лечении, нарушили карантин.