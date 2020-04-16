В Москве Роспотребнадзор выдал более 70 тысяч постановлений об изоляции

Управление Роспотребнадзора по Москве выдало более 70 тыс. постановлений об изоляции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Управлением выдано более 70 тыс. (70 714) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за соблюдением режима изоляции и карантина установлен контроль с привлечением органов внутренних дел.

В ведомстве напомнили, что «в случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности».

Ранее сообщалось, что в Москве за две недели 107 человек с подтверждённым коронавирусом, обязанные находиться на домашнем лечении, нарушили карантин.