В Москве за две недели 107 человек с коронавирусом нарушили карантин

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В Москве за две недели 107 человек с подтверждённым коронавирусом, обязанные находиться на домашнем лечении, нарушили карантин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
В Москве за две недели 107 человек с коронавирусом нарушили карантин
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«С момента ужесточения ответственности уже 107 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина», — заявил он.

По его словам, общая сумма штрафов для нарушителей составила 428 тыс. рублей. 

Данчиков добавил, что всех нарушителей поместили на принудительное лечение в обсервационные центры в районах Царицыно, Крылатское и Алтуфьево, а также в Химках.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1370 новых случаев заражения коронавирусом.

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