В Москве за две недели 107 человек с коронавирусом нарушили карантин
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«С момента ужесточения ответственности уже 107 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина», — заявил он.
По его словам, общая сумма штрафов для нарушителей составила 428 тыс. рублей.
Данчиков добавил, что всех нарушителей поместили на принудительное лечение в обсервационные центры в районах Царицыно, Крылатское и Алтуфьево, а также в Химках.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1370 новых случаев заражения коронавирусом.