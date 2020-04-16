В Москве за две недели 107 человек с коронавирусом нарушили карантин

В Москве за две недели 107 человек с подтверждённым коронавирусом, обязанные находиться на домашнем лечении, нарушили карантин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

«С момента ужесточения ответственности уже 107 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина», — заявил он.

По его словам, общая сумма штрафов для нарушителей составила 428 тыс. рублей.

Данчиков добавил, что всех нарушителей поместили на принудительное лечение в обсервационные центры в районах Царицыно, Крылатское и Алтуфьево, а также в Химках.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 1370 новых случаев заражения коронавирусом.