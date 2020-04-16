Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

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За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 78 российских регионах.
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в Москве выявлено 1370 новых случаев, в Московской области — 467, в Санкт-Петербурге — 154, в Нижегородской области — 65, в Республике Ингушетия — 63, в Красноярском крае — 60.

Накануне первые диагнозы были поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.

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