Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 78 российских регионах.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в Москве выявлено 1370 новых случаев, в Московской области — 467, в Санкт-Петербурге — 154, в Нижегородской области — 65, в Республике Ингушетия — 63, в Красноярском крае — 60.

Накануне первые диагнозы были поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.