Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается, что в Москве выявлено 1370 новых случаев, в Московской области — 467, в Санкт-Петербурге — 154, в Нижегородской области — 65, в Республике Ингушетия — 63, в Красноярском крае — 60.
Накануне первые диагнозы были поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.