Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19

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Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Мы сейчас видим изменение среднего возраста пациентов. Если вначале мы действительно перезаражали волей-неволей стариков, то сейчас люди, в том числе гибнущие от него, молодые», — цитирует Интерфакс слова Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметила, что в группе риска пациенты с ожирением и диабетом.

Также Лысенко сообщила, что одной из основным проблем является то, что люди поздно обращаются за медицинской помощью.

Ранее Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.

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