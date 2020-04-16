В Москве скончались ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались ещё 14 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение Интерфакс. Отмечается, что возраст пациентов — от 29 до 88 лет. Также в столице за сутки выздоровели 189 человек. В России в течение суток выявили 3448 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1370 — в Москве. Общее число подтверждённых случаев коронавируса в стране составило 27 938.