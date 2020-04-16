В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом

Короткая ссылка
RT
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 27 938.
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 3448 в 78 регионах... В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее стало известно, что в России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тыс.

14 апреля сообщалось, что для передвижения по городу на личном или общественном транспорте в Москве за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков.

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить