В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 27 938.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 3448 в 78 регионах... В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее стало известно, что в России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тыс.

14 апреля сообщалось, что для передвижения по городу на личном или общественном транспорте в Москве за сутки оформлено 3,2 млн цифровых пропусков.

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти не намерены запрещать поездки в другие регионы России на фоне пандемии коронавируса.