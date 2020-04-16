В России сделали более 1,6 млн тестов на коронавирус

В России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тыс.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,61 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса... За последние сутки проведено 95,4 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в Telegram-канале информационного центра по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся 126 950 человек.

Ранее сообщалось, что в России тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 проводится в 376 государственных и частных лабораториях, в том числе на базе центров Роспотребнадзора.