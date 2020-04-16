В России сделали более 1,6 млн тестов на коронавирус

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В России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тыс.
В России сделали более 1,6 млн тестов на коронавирус
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,61 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса... За последние сутки проведено 95,4 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в Telegram-канале информационного центра по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся 126 950 человек.

Ранее сообщалось, что в России тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 проводится в 376 государственных и частных лабораториях, в том числе на базе центров Роспотребнадзора.

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