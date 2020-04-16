В России тестирование на коронавирус проводят в 376 лабораториях
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной формы собственности», — говорится в пресс-релизе.
Тестирование доступно во всех субъектах России.
Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству тестов на коронавирус нового типа — их число превысило 1,5 млн.