В России тестирование на коронавирус проводят в 376 лабораториях

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В России тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 проводится в 376 государственных и частных лабораториях, в том числе на базе центров Роспотребнадзора.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной формы собственности», — говорится в пресс-релизе.

Тестирование доступно во всех субъектах России.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству тестов на коронавирус нового типа — их число превысило 1,5 млн.

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