Число вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки выросло почти на 200

Короткая ссылка
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов в Москве за сутки выросло на 189.
Число вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки выросло почти на 200
  • АГН «Москва»

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394», — приводит Интерфакс слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что «это очень хорошая и стабильная динамика».

Также сообщалось, что из больниц в Московской области всего выписали 105 человек после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки в Подмосковье выписаны 16 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить