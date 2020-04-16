Число вылечившихся от COVID-19 в Москве за сутки выросло почти на 200

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов в Москве за сутки выросло на 189.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394», — приводит Интерфакс слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что «это очень хорошая и стабильная динамика».

Также сообщалось, что из больниц в Московской области всего выписали 105 человек после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки в Подмосковье выписаны 16 человек.