В Подмосковье за сутки выявили более 240 нарушителей самоизоляции

В Московской области за сутки выявили 242 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«В течение одного дня патрулирования общественных пространств выявлено 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность», — цитирует ТАСС Баженова.

Он добавил, что «все нарушители будут привлечены к административной ответственности».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.

Также стало известно, что в Московской области за три дня жителям выдали около 2,7 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях эпидемии коронавируса.

Система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте в Подмосковье начала действовать с 15 апреля.