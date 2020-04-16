В Подмосковье за сутки выявили более 240 нарушителей самоизоляции

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В Московской области за сутки выявили 242 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
В Подмосковье за сутки выявили более 240 нарушителей самоизоляции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В течение одного дня патрулирования общественных пространств выявлено 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность», — цитирует ТАСС Баженова.

Он добавил, что «все нарушители будут привлечены к административной ответственности».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.

Также стало известно, что в Московской области за три дня жителям выдали около 2,7 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях эпидемии коронавируса. 

Система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте в Подмосковье начала действовать с 15 апреля.

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