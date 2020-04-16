В Подмосковье за сутки выявили более 240 нарушителей самоизоляции
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- РИА Новости
«В течение одного дня патрулирования общественных пространств выявлено 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции и 38 юридических лиц, нарушивших запрет на деятельность», — цитирует ТАСС Баженова.
Он добавил, что «все нарушители будут привлечены к административной ответственности».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.
Также стало известно, что в Московской области за три дня жителям выдали около 2,7 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях эпидемии коронавируса.
Система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте в Подмосковье начала действовать с 15 апреля.