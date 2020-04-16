В Подмосковье создали патрули для проверки стройплощадок

Короткая ссылка
В Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.
В Подмосковье создали патрули для проверки стройплощадок
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Контролировать работу будет региональный Главгосстройнадзор.

Большинство застройщиков обязаны прекратить деятельность. На объектах, где строительство продолжится, проверят соблюдение санитарных требований.

«Эпидемиологическая ситуация бросает нам всё новые вызовы. В Московской области начинают работать и мобильные патрули. Сегодня важно общими усилиями остановить распространение коронавируса», — заявил начальник главного управления Главгосстройнадзора по региону Артур Гарибян.

По его словам, нарушителям грозят штрафы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить