В Подмосковье создали патрули для проверки стройплощадок

В Московской области создали патрули для проверки строительных площадок.

Об этом сообщает телеканал «360». Контролировать работу будет региональный Главгосстройнадзор.

Большинство застройщиков обязаны прекратить деятельность. На объектах, где строительство продолжится, проверят соблюдение санитарных требований.

«Эпидемиологическая ситуация бросает нам всё новые вызовы. В Московской области начинают работать и мобильные патрули. Сегодня важно общими усилиями остановить распространение коронавируса», — заявил начальник главного управления Главгосстройнадзора по региону Артур Гарибян.

По его словам, нарушителям грозят штрафы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.