В Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как заявили в региональном оперативном штабе, отправлены первые 26 административных протоколов.
«В суд поступили два материала по статье 38 закона об административных нарушениях в Свердловской области. Это дела тех, кто без уважительной причины находился на улице. Протоколы рассмотрит мировой судья 17 апреля», — рассказали в Чкаловском суде.
Материалы ещё по одному нарушителю рассмотрит Кировский суд.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции.