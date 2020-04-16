В Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции

В Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на граждан, остановленных сотрудниками полиции на улицах во время режима самоизоляции.

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявили в региональном оперативном штабе, отправлены первые 26 административных протоколов.

«В суд поступили два материала по статье 38 закона об административных нарушениях в Свердловской области. Это дела тех, кто без уважительной причины находился на улице. Протоколы рассмотрит мировой судья 17 апреля», — рассказали в Чкаловском суде.

Материалы ещё по одному нарушителю рассмотрит Кировский суд.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции.