В Подмосковье рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции

В Московской области рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает телеканал «360», по итогам проверок, прошедших 14 апреля, региональный Госадмтехнадзор вынес 18 постановлений на общую сумму 72 тыс. рублей, рассказал начальник ведомства Олег Баженов.

Оштрафованы физлица и предприниматели в Люберцах, Лыткарине, Дзержинском и Котельниках.

Рейды проводили сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и представители органов внутренних дел. Они проверяли соблюдение режима повышенной готовности и самоизоляции.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.