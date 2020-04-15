В Подмосковье рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», по итогам проверок, прошедших 14 апреля, региональный Госадмтехнадзор вынес 18 постановлений на общую сумму 72 тыс. рублей, рассказал начальник ведомства Олег Баженов.
Оштрафованы физлица и предприниматели в Люберцах, Лыткарине, Дзержинском и Котельниках.
Рейды проводили сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и представители органов внутренних дел. Они проверяли соблюдение режима повышенной готовности и самоизоляции.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.