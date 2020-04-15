В Подмосковье рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции

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В Московской области рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
В Подмосковье рассказали о штрафах за нарушение режима самоизоляции
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», по итогам проверок, прошедших 14 апреля, региональный Госадмтехнадзор вынес 18 постановлений на общую сумму 72 тыс. рублей, рассказал начальник ведомства Олег Баженов.

Оштрафованы физлица и предприниматели в Люберцах, Лыткарине, Дзержинском и Котельниках.

Рейды проводили сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и представители органов внутренних дел. Они проверяли соблюдение режима повышенной готовности и самоизоляции.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

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