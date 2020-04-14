В ХМАО рассказали о методах выявления нарушителей карантина

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.
В ХМАО рассказали о методах выявления нарушителей карантина
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин, система распознавания лиц, входящая в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», будет следить только за теми, кто нарушил карантин.

«Нужно прояснить, что это касается тех, кто находится именно на карантине: кто приехал из-за границы, люди старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, те, кто был в контакте с заболевшими», — сказал он.

По его словам, это очень важная система, поскольку любой выход гражданина, находящегося на карантине, — это потенциальная опасность для окружающих.

Ранее портал «Крыминформ» сообщал, что в Крыму привлекли к ответственности родителей 14 подростков за нарушение самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить