В ХМАО рассказали о методах выявления нарушителей карантина

В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин, система распознавания лиц, входящая в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», будет следить только за теми, кто нарушил карантин.

«Нужно прояснить, что это касается тех, кто находится именно на карантине: кто приехал из-за границы, люди старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, те, кто был в контакте с заболевшими», — сказал он.

По его словам, это очень важная система, поскольку любой выход гражданина, находящегося на карантине, — это потенциальная опасность для окружающих.

Ранее портал «Крыминформ» сообщал, что в Крыму привлекли к ответственности родителей 14 подростков за нарушение самоизоляции.