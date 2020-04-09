В Крыму привлекли к ответственности родителей 14 подростков за нарушение самоизоляции

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В Крыму полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности родителей 14 несовершеннолетних, которые нарушили режим самоизоляции.
В Крыму привлекли к ответственности родителей 14 подростков за нарушение самоизоляции
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Видим, что гуляют дети. За вчера 14 протоколов по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) было составлено. Наибольшее количество в Симферополе и посёлке Раздольное», — отметил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Он добавил, что полицейские также выписали представления 321 пожилому человеку за нахождение на улице.

Кроме того, за прошедшие сутки было выявлено 12 организаций-нарушителей.

7 апреля РИА Новости Крым сообщало, что в Крыму 58 человек нарушили режим самоизоляции за сутки.

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