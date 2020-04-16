В Подмосковье выдали 2,7 млн цифровых пропусков

Короткая ссылка
В Московской области за три дня жителям выдали около 2,7 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях эпидемии коронавируса. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В Подмосковье выдали 2,7 млн цифровых пропусков
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«За три дня мы выдали 2,7 млн цифровых пропусков», — написал он.

По его словам, «первый день работы системы был сложный». Воробьёв отметил, что «трудности испытали и водители, и пассажиры электричек».

«Но уже сегодня ситуация выправилась. Что важно — абсолютное большинство получили пропуска с QR-кодами», — подчеркнул губернатор.

Система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте в Подмосковье начала действовать с 15 апреля.

Ранее телеканал «360» сообщил, что у водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения «COVID сканер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить