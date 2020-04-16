В Подмосковье выдали 2,7 млн цифровых пропусков
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- РИА Новости
«За три дня мы выдали 2,7 млн цифровых пропусков», — написал он.
По его словам, «первый день работы системы был сложный». Воробьёв отметил, что «трудности испытали и водители, и пассажиры электричек».
«Но уже сегодня ситуация выправилась. Что важно — абсолютное большинство получили пропуска с QR-кодами», — подчеркнул губернатор.
Система электронных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте в Подмосковье начала действовать с 15 апреля.
Ранее телеканал «360» сообщил, что у водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения «COVID сканер».