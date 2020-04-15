В Подмосковье начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Сотрудники ГИБДД используют программу «COVID сканер». На данный момент опция доступна только в Подмосковье, но вскоре заработает и со столичными пропусками.
Приложение показывает, когда человек вышел из дома и сколько находится в пути. Также указана цель поездки и время, которое водитель или пассажир намерен находиться вне дома.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.