В Подмосковье начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения

У водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения на планшетах и смартфонах.

Об этом сообщает телеканал «360».

Сотрудники ГИБДД используют программу «COVID сканер». На данный момент опция доступна только в Подмосковье, но вскоре заработает и со столичными пропусками.

Приложение показывает, когда человек вышел из дома и сколько находится в пути. Также указана цель поездки и время, которое водитель или пассажир намерен находиться вне дома.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Nation News прокомментировал решение о выдаче цифровых пропусков в Москве.