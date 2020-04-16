Эксперт рассказала, как помочь пожилым в период режима самоизоляции

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Декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как помочь пожилым в период режима самоизоляции.
Эксперт рассказала, как помочь пожилым в период режима самоизоляции
  • АГН «Москва»

«Конечно, люди старшего поколения, в отличие от молодых, прекрасно понимают, что всё в этой жизни рано или поздно проходит. Однако сейчас им приходится довольно непросто. В данной ситуации очень важна поддержка близких», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

Как отметила Григорович, те пожилые, у кого есть близкие родственники, кому всегда можно позвонить и пообщаться, переносят режим самоизоляции гораздо легче.

По словам эксперта, различные волонтёрские движения — очень важный ресурс в том, что касается поддержки одиноких пожилых граждан.

«Они не только доставляют пожилым людям на дом продукты и товары первой необходимости, но и просто с ними созваниваются, оказывая тем самым большую поддержку», — пояснила она.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.

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