Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая

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Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов из Китая, которые были введены в начале текущего года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая
  • Pixabay

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года... отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов из КНР», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Россельхознадзора.

Снятие временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных будет рассмотрено после официально установленного источника COVID-19.

В марте Россельхознадзор продлил на неопределённый срок запрет на ввоз на российскую территорию экзотических животных из Китая на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

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