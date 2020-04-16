Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов из Китая, которые были введены в начале текущего года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года... отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов из КНР», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Россельхознадзора.

Снятие временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных будет рассмотрено после официально установленного источника COVID-19.

В марте Россельхознадзор продлил на неопределённый срок запрет на ввоз на российскую территорию экзотических животных из Китая на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.