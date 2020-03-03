Россия продлила запрет на ввоз экзотических животных из КНР

Короткая ссылка
Россельхознадзор продлил на неопределённый срок запрет на ввоз на российскую территорию экзотических животных из Китая на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в распоряжении ведомства.
Россия продлила запрет на ввоз экзотических животных из КНР
  • Reuters

«В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных... из КНР продлеваются на неопределённый срок до особого указания», — указано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Запрет в том числе распространяется на насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов из Китая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус COVID-19 обнаружен на территории 65 государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить