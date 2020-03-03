Россия продлила запрет на ввоз экзотических животных из КНР

Россельхознадзор продлил на неопределённый срок запрет на ввоз на российскую территорию экзотических животных из Китая на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в распоряжении ведомства.

«В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных... из КНР продлеваются на неопределённый срок до особого указания», — указано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Запрет в том числе распространяется на насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов из Китая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус COVID-19 обнаружен на территории 65 государств.