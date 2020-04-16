Дома престарелых и интернаты в Башкирии закроют на карантин с 20 апреля

Все социальные учреждения закроют на карантин в Башкирии с понедельника, 20 апреля.

Как сообщает Mkset.ru, об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

В частности, речь идёт о домах престарелых и интернатах. Закрытие будут проводить постепенно. Карантинную дорожную карту должны подготовить к вечеру пятницы, 17 апреля.

«Это же судьбы, люди, которые там находятся внутри, которые будут работать. Лучше пусть мы закроемся внутри, займём оборону и будем её держать», — отметил Хабиров.

Ранее сообщалось, что в Башкирии несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.