Дома престарелых и интернаты в Башкирии закроют на карантин с 20 апреля

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Все социальные учреждения закроют на карантин в Башкирии с понедельника, 20 апреля.
Дома престарелых и интернаты в Башкирии закроют на карантин с 20 апреля
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Как сообщает Mkset.ru, об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

В частности, речь идёт о домах престарелых и интернатах. Закрытие будут проводить постепенно. Карантинную дорожную карту должны подготовить к вечеру пятницы, 17 апреля.

«Это же судьбы, люди, которые там находятся внутри, которые будут работать. Лучше пусть мы закроемся внутри, займём оборону и будем её держать», — отметил Хабиров.

Ранее сообщалось, что в Башкирии несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

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