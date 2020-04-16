Ещё одна частная лаборатория в Татарстане стала проводить тесты на коронавирус

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Вторая частная лаборатория в Татарстане стала проводить тесты на коронавирус.
Ещё одна частная лаборатория в Татарстане стала проводить тесты на коронавирус
  • © Пресс-служба мэрии Москвы

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.

Всего в регионе провели уже 26,6 тыс. исследований.

«Лаборатории республики обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований», — заявили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появилась новая государственная лаборатория для исследования коронавируса.

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