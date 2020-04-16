Ещё одна частная лаборатория в Татарстане стала проводить тесты на коронавирус
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Роспотребнадзора.
Всего в регионе провели уже 26,6 тыс. исследований.
«Лаборатории республики обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований», — заявили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появилась новая государственная лаборатория для исследования коронавируса.