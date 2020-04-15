В Подмосковье открыли новую лабораторию для исследования коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Таким образом, количество таких лабораторий в регионе достигло четырёх. Остальные работают в Серпухове, Коломне и Красногорске.
«Открытие новых лабораторий позволит снизить нагрузку, которая ложится на Роспотребнадзор. Сегодня в Подмосковье за сутки проводится более пяти тысяч исследований на коронавирус», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В ближайшее время заработает ещё одна гослаборатория — в Королёве.
Также стало известно, что в Ставропольском крае открыли новую лабораторию для исследований на COVID-19, передаёт pobeda26.ru. Она создана на базе диагностического центра в столице региона.
В Ставрополье это шестое медучреждение, где исследуют анализы на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области заработали ещё шесть лабораторий для тестов на коронавирус.