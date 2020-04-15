В Подмосковье открыли новую лабораторию для исследования коронавируса

В Московской области появилась новая государственная лаборатория для исследования коронавируса. Она создана на базе Подольского кожно-венерологического диспансера.

Об этом сообщает телеканал «360».

Таким образом, количество таких лабораторий в регионе достигло четырёх. Остальные работают в Серпухове, Коломне и Красногорске.

«Открытие новых лабораторий позволит снизить нагрузку, которая ложится на Роспотребнадзор. Сегодня в Подмосковье за сутки проводится более пяти тысяч исследований на коронавирус», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В ближайшее время заработает ещё одна гослаборатория — в Королёве.

Также стало известно, что в Ставропольском крае открыли новую лабораторию для исследований на COVID-19, передаёт pobeda26.ru. Она создана на базе диагностического центра в столице региона.

В Ставрополье это шестое медучреждение, где исследуют анализы на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области заработали ещё шесть лабораторий для тестов на коронавирус.