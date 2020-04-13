В Ленобласти заработали ещё шесть лабораторий для тестов на коронавирус

В Ленинградской области заработали ещё шесть лабораторий для тестов на коронавирус.

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы открыли шесть лабораторий дополнительно к лабораториям Роспотребнадзора, чтобы повысить скорость обследований и увеличить их количество», — заявил глава регионального Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Кроме того, в область поступила партия из 5 тыс. нидерландских экспресс-тестов на коронавирус. Их распределяют по больницам и госпиталям, куда поступают заболевшие, прежде всего в Ленинградскую областную клиническую больницу, Кингисеппскую и Гатчинскую больницы.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Тюмени рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус.