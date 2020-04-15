В Калужской области скончался первый пациент с коронавирусом

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В Калужской области скончался первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.
В Калужской области скончался первый пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

«Житель Подмосковья с диагнозом «коронавирус», оказавшийся в инфекционной больнице в Калуге, скончался. Мужчина приехал в наш регион, уже имея тяжёлые симптомы заболевания», — написал он в Instagram.

Шапша уточнил, что заражённый за медицинской помощью не обращался. Позднее он был госпитализирован в инфекционное отделение в Калуге.

«Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти мужчину, но, к сожалению, из-за упущенного времени патологические процессы остановить не удалось», — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области скончался первый пациент, у которого ранее выявили заражение COVID-19.

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