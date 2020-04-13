В Белгородской области умер первый пациент с коронавирусом

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В Белгородской области скончался первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Белгородской области умер первый пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня умер наш с вами земляк, уроженец Бирюча, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Ему было всего 47 лет», — заявил он.

По его словам, мужчина проходил лечение в областной инфекционной больнице, на протяжении девяти дней он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В конце марта сообщалось, что в Белгородской области было выявлено пять человек с подозрением на заражение COVID-2019.

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