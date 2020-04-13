В Белгородской области умер первый пациент с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня умер наш с вами земляк, уроженец Бирюча, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Ему было всего 47 лет», — заявил он.
По его словам, мужчина проходил лечение в областной инфекционной больнице, на протяжении девяти дней он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В конце марта сообщалось, что в Белгородской области было выявлено пять человек с подозрением на заражение COVID-2019.