В Калужской и Волгоградской областях выявили заболевших коронавирусом

В Волгоградской области выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у вернувшейся из ОАЭ жительницы. В то же время в Калужской области зафиксирован второй заболевший коронавирусом.

«Выявлен первый заболевший коронавирусом, жительница Волгограда вернулась из ОАЭ 16 марта», — цитирует председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева РИА Новости.

В настоящее время состояние женщины удовлетворительное.

В свою очередь, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале сообщил о втором случае заражения коронавирусом в регионе.

«Пациент приехал из Венгрии. Добирался до дома на собственной машине, проживает один и в контакте ни с кем не был. Работает на дому. По возвращении сразу обратился в медицинское учреждение», — написал губернатор.

Он уточнил, что заболевшего мужчину госпитализировали в инфекционную больницу.

17 марта в Калужской области был выявлен первый заболевший коронавирусом.

По данным на 23 марта, в России было зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19.