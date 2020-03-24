В Калужской и Волгоградской областях выявили заболевших коронавирусом
- РИА Новости
«Выявлен первый заболевший коронавирусом, жительница Волгограда вернулась из ОАЭ 16 марта», — цитирует председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева РИА Новости.
В настоящее время состояние женщины удовлетворительное.
В свою очередь, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале сообщил о втором случае заражения коронавирусом в регионе.
«Пациент приехал из Венгрии. Добирался до дома на собственной машине, проживает один и в контакте ни с кем не был. Работает на дому. По возвращении сразу обратился в медицинское учреждение», — написал губернатор.
Он уточнил, что заболевшего мужчину госпитализировали в инфекционную больницу.
17 марта в Калужской области был выявлен первый заболевший коронавирусом.
По данным на 23 марта, в России было зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19.