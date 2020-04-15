Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи
- АГН «Москва»
Ранее стало известно, что из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением в России находятся 130 137 человек.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в десяти московских клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.
Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.