Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи

В России за сутки выявили 3388 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.

Ранее стало известно, что из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением в России находятся 130 137 человек.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в десяти московских клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.