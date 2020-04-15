Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи

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RT
В России за сутки выявили 3388 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 24 490.
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 24 тысячи
  • АГН «Москва»

Ранее стало известно, что из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением в России находятся 130 137 человек.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в десяти московских клиниках уже проводят тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции у работающих с заболевшими COVID-19.

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.

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