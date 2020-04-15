В России число проведённых тестов на коронавирус превысило 1,5 млн

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Число сделанных в России тестов на COVID-19 превысило 1,5 млн, сообщил Роспотребнадзор.
В России число проведённых тестов на коронавирус превысило 1,5 млн
  • АГН «Москва»

«По состоянию на 14.04.2020 проведено 1 517 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 130 137 человек.

Ранее МЧС России распространило ряд рекомендаций на период режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство напомнило о необходимости проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии с дезинфицирующим эффектом. Также нужно регулярно проветривать все помещения. Спасатели рекомендовали исключить выход на улицу даже на непродолжительное время, а также максимально ограничить контакты с доставщиками продуктов и других товаров.

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