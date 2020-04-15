МЧС России дало рекомендации в связи с эпидемией коронавируса 

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МЧС России распространило ряд рекомендаций на период режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости.
МЧС России дало рекомендации в связи с эпидемией коронавируса 
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Ведомство напомнило о необходимости проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии с дезинфицирующим эффектом. Также нужно регулярно проветривать все помещения.

Спасатели рекомендовали исключить выход на улицу даже на непродолжительное время, а также максимально ограничить контакты с доставщиками продуктов и других товаров. 

МЧС добавило, что во время эпидемии покупки лучше оплачивать с помощью электронного кошелька, мобильных банковских приложений или с помощью приложения портала «Госуслуги».

Ранее врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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