МЧС России дало рекомендации в связи с эпидемией коронавируса
- АГН «Москва»
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Ведомство напомнило о необходимости проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии с дезинфицирующим эффектом. Также нужно регулярно проветривать все помещения.
Спасатели рекомендовали исключить выход на улицу даже на непродолжительное время, а также максимально ограничить контакты с доставщиками продуктов и других товаров.
МЧС добавило, что во время эпидемии покупки лучше оплачивать с помощью электронного кошелька, мобильных банковских приложений или с помощью приложения портала «Госуслуги».
Ранее врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.