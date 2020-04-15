МЧС России дало рекомендации в связи с эпидемией коронавируса 

МЧС России распространило ряд рекомендаций на период режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости.

Ведомство напомнило о необходимости проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии с дезинфицирующим эффектом. Также нужно регулярно проветривать все помещения.

Спасатели рекомендовали исключить выход на улицу даже на непродолжительное время, а также максимально ограничить контакты с доставщиками продуктов и других товаров.

МЧС добавило, что во время эпидемии покупки лучше оплачивать с помощью электронного кошелька, мобильных банковских приложений или с помощью приложения портала «Госуслуги».

Ранее врач-отоларинголог первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform дал рекомендации по профилактике коронавируса.