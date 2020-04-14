В Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ

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В Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В Краснодарском крае рассказали о ходе закупки аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Из краевого и федерального бюджетов выделено около 96 млн рублей. 10 из 12 закупленных аппаратов будут установлены до 15 апреля, ещё два — до 20 апреля.

«Из федерального бюджета выделено 60,3 млн рублей на закупку 25 аппаратов ИВЛ. При этом поставщик планирует установить оборудование до конца месяца», — отметили в ведомстве.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми планируют приобрести ещё 100 аппаратов ИВЛ.

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