По программе «Дальневосточная ипотека» заключили договоры на 22,7 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).
Как заявил гендиректор АРЧК Сергей Ховрат, программа создала спрос на жильё, для удовлетворения которого регионы прорабатывают с застройщиками вопросы возведения новых жилых комплексов.
Средний размер кредита по «Дальневосточной ипотеке» оценивается в 3,47 млн рублей.
«Это означает, что при необходимости большая часть дальневосточных семей, участвующих в программе, смогут воспользоваться правом временно приостановить исполнение своих обязательств по договору ипотеки», — отметил Ховрат.
По его словам, кредитные каникулы — необходимая и своевременная мера господдержки, которая позволит преодолеть возникшие сложности, не отказываясь от перспективы приобретения собственного жилья.
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