По программе «Дальневосточная ипотека» заключили договоры на 22,7 млрд рублей

В 13 банков — участников программы «Дальневосточная ипотека» подано 23,3 тыс. заявок на кредит под 2% годовых. На данный момент подписано более 6,5 тыс. договоров на общую сумму 22,7 млрд рублей.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Как заявил гендиректор АРЧК Сергей Ховрат, программа создала спрос на жильё, для удовлетворения которого регионы прорабатывают с застройщиками вопросы возведения новых жилых комплексов.

Средний размер кредита по «Дальневосточной ипотеке» оценивается в 3,47 млн рублей.

«Это означает, что при необходимости большая часть дальневосточных семей, участвующих в программе, смогут воспользоваться правом временно приостановить исполнение своих обязательств по договору ипотеки», — отметил Ховрат.

По его словам, кредитные каникулы — необходимая и своевременная мера господдержки, которая позволит преодолеть возникшие сложности, не отказываясь от перспективы приобретения собственного жилья.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.