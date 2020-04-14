По программе «Дальневосточная ипотека» заключили договоры на 22,7 млрд рублей

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В 13 банков — участников программы «Дальневосточная ипотека» подано 23,3 тыс. заявок на кредит под 2% годовых. На данный момент подписано более 6,5 тыс. договоров на общую сумму 22,7 млрд рублей.
По программе «Дальневосточная ипотека» заключили договоры на 22,7 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Как заявил гендиректор АРЧК Сергей Ховрат, программа создала спрос на жильё, для удовлетворения которого регионы прорабатывают с застройщиками вопросы возведения новых жилых комплексов.

Средний размер кредита по «Дальневосточной ипотеке» оценивается в 3,47 млн рублей.

«Это означает, что при необходимости большая часть дальневосточных семей, участвующих в программе, смогут воспользоваться правом временно приостановить исполнение своих обязательств по договору ипотеки», — отметил Ховрат.

По его словам, кредитные каникулы — необходимая и своевременная мера господдержки, которая позволит преодолеть возникшие сложности, не отказываясь от перспективы приобретения собственного жилья.

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