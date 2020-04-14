Подмосковье получит более 360 млн рублей на выплаты врачам во время пандемии коронавируса

Московская область получит более 360 млн рублей на выплаты врачам во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Деньги будут направлены на дополнительные выплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой, работают с больными COVID-19», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Продолжать действовать и региональные выплаты.

Также стало известно, что в Карелии предложили обеспечить бесплатным горячим питанием персонал медучреждений, который минимизирует риск распространения коронавируса. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского заксобрания.

Соответствующее обращение депутатов направлено премьер-министру региона Александру Чепику. Авторы инициативы намерены привлечь и представителей общепита.

Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).