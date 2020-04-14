Подмосковье получит более 360 млн рублей на выплаты врачам во время пандемии коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Деньги будут направлены на дополнительные выплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой, работают с больными COVID-19», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Продолжать действовать и региональные выплаты.
Также стало известно, что в Карелии предложили обеспечить бесплатным горячим питанием персонал медучреждений, который минимизирует риск распространения коронавируса. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского заксобрания.
Соответствующее обращение депутатов направлено премьер-министру региона Александру Чепику. Авторы инициативы намерены привлечь и представителей общепита.
Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).