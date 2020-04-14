В Госдуме рассказали о проекте закона о правах малолетних узников концлагерей

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Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко рассказал о подготовке законопроекта, в котором пропишут права малолетних узников концлагерей на получение государственной социальной поддержки по аналогии с ветеранами Великой Отечественной войны.
В Госдуме рассказали о проекте закона о правах малолетних узников концлагерей
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«Несмотря на то, что по закону о ветеранах они должны иметь право на ту же поддержку, что и участники ВОВ, эти права им зачастую приходится доказывать через суд, причём не всегда это удаётся, потому что отдельного федерального законодательства по ряду пунктов для них не прописано», — заявил Марченко в беседе с ФАН.

По его словам, после перенесённых испытаний многие стали тяжелобольными, инвалидами и у них не было возможности заработать хорошие пенсии.

Марченко планирует вынести законопроект на рассмотрение в Госдуму, как только нижняя палата парламента вернётся к обычному графику работы.

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