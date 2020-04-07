Молодые программисты приняли участие в работе над улучшением проекта «Дорога памяти»

Молодые программисты приняли участие в онлайн-хакатоне Memory Hack, в рамках которого поработали над улучшением проекта «Дорога памяти».

Об этом сообщает «Утро.ру».

Участникам предлагалось на выбор две задачи: создать программу для поиска и загрузки фотографий участников Великой Отечественной войны из интернета в проект или придумать сервис, мотивирующий делиться информацией о своих родственниках, прошедших войну.

Как отметили члены жюри, высокий уровень показали почти все участники. В первой номинации победила команда RHT.ai, которая разработала сервис для создания открыток ко Дню Победы из снимков ветеранов.

Во второй номинации первое место завоевала команда BUGuwix за создание программы, позволяющей распознавать награды на основании загруженной фотографии.

Ранее заместитель начальника управления Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.