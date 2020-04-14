Диетолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции

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Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по сохранению здоровья в условиях самоизоляции.
Диетолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции
  • Pixabay

По его словам, самоизоляция подразумевает малоподвижный образ жизни, но даже в таких условиях можно держать себя в тонусе.

В беседе с Nation News он отметил, что в первую очередь необходимо уделить внимание качеству сна. 

«Есть много советов, как улучшить сон, но они общеизвестны. Например, подышать перед сном свежим воздухом, хотя бы постоять перед открытым окном. Должна быть удобная постель, отсутствовать световые и звуковые раздражители», — отметил специалист.

Он также рекомендовал сохранять психологическое равновесие при помощи ванной с ароматическими свечами или эфирными маслами. 

Кроме того, по мнению Михаила Гинзбурга, важно отказаться от чрезмерного употребления сахара, алкоголя и фастфуда, а также не забывать о необходимости физических нагрузок.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша  в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.

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