В Госдуме предложили компенсировать расходы на абонементы на парковку
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В своём обращении парламентарий отметил, что в связи с введённым в городе режимом самоизоляции большинство москвичей не могут пользоваться парковочными абонементами, которые приобрели ранее.
«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — считает Власов.
Ранее в Дептрансе Москвы объявили, что в ближайшее время парковка в городе станет бесплатной для медицинских работников.