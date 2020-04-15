В Госдуме предложили компенсировать расходы на абонементы на парковку

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил компенсировать находящимся в режиме самоизоляции москвичам часть стоимости годовых парковочных абонементов. Копия письма на имя главы столичного Дептранса Максима Ликсутова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили компенсировать расходы на абонементы на парковку
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В своём обращении парламентарий отметил, что в связи с введённым в городе режимом самоизоляции большинство москвичей не могут пользоваться парковочными абонементами, которые приобрели ранее.

«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — считает Власов.

Ранее в Дептрансе Москвы объявили, что в ближайшее время парковка в городе станет бесплатной для медицинских работников.

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