В Госдуме предложили компенсировать расходы на абонементы на парковку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил компенсировать находящимся в режиме самоизоляции москвичам часть стоимости годовых парковочных абонементов. Копия письма на имя главы столичного Дептранса Максима Ликсутова есть в распоряжении RT.

В своём обращении парламентарий отметил, что в связи с введённым в городе режимом самоизоляции большинство москвичей не могут пользоваться парковочными абонементами, которые приобрели ранее.

«Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы», — считает Власов.

Ранее в Дептрансе Москвы объявили, что в ближайшее время парковка в городе станет бесплатной для медицинских работников.