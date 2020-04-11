В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

Он отметил, что особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических станций, метро и остановок общественного транспорта.

Также будут продезинфицированы станции подготовки питьевой воды, очистки сточных вод и другие объекты.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала в беседе с НСН, как справиться с последствиями режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.