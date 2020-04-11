В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

Короткая ссылка
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — заявил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

Он отметил, что особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических станций, метро и остановок общественного транспорта.

Также будут продезинфицированы станции подготовки питьевой воды, очистки сточных вод и другие объекты.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала в беседе с НСН, как справиться с последствиями режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить