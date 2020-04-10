Иммунолог рассказала, как справиться с последствиями режима самоизоляции

Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как справиться с последствиями режима самоизоляции.

«Первый фактор — это гиподинамия из-за отсутствия движения. Его можно компенсировать, ежедневно делая зарядку: дисциплинировать себя, составив распорядок дня и ежедневно начав делать круговые тренировки», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, вторым фактором является недостаток кислорода. Эксперт советует регулярно проветривать помещение.

Третьим фактором Ярцева назвала психофизический дискомфорт. Она советует чаще общаться по интернету и с помощью других средств связи.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Министерстве ЖКХ Московской области дали рекомендации по борьбе с антисанитарией.