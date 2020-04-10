Иммунолог рассказала, как справиться с последствиями режима самоизоляции

Короткая ссылка
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как справиться с последствиями режима самоизоляции.
Иммунолог рассказала, как справиться с последствиями режима самоизоляции
  • Pixabay

«Первый фактор — это гиподинамия из-за отсутствия движения. Его можно компенсировать, ежедневно делая зарядку: дисциплинировать себя, составив распорядок дня и ежедневно начав делать круговые тренировки», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, вторым фактором является недостаток кислорода. Эксперт советует регулярно проветривать помещение.

Третьим фактором Ярцева назвала психофизический дискомфорт. Она советует чаще общаться по интернету и с помощью других средств связи.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Министерстве ЖКХ Московской области дали рекомендации по борьбе с антисанитарией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить