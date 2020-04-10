В Министерстве ЖКХ Подмосковья дали рекомендации по борьбе с антисанитарией

В Министерстве ЖКХ Московской области дали рекомендации по борьбе с антисанитарией.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Очень правильно, что жители минимизировали своё появление на улицах и соблюдают меры безопасности. Но в режиме самоизоляции они могут начать выбрасывать отходы на улицу и, возможно, в канализацию, что может привести к антисанитарии», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, засоры и забитые трубы могут спровоцировать развитие инфекционных заболеваний. Министр призвал правильно утилизировать не только продукты жизнедеятельности домашних животных, но и весь мусор.

В ведомстве также советуют не смывать в раковину и унитаз древесную стружку, глинистые и карбоновые гранулы, шерсть животных, нерастворимые влажные салфетки, бумагу, полиэтиленовые пакеты, вату, изделия из резины и латекса.

Перед выходом за продуктами желательно надевать одноразовую медицинскую маску и перчатки. В подъезде лучше минимально прикасаться к поверхностям.

Список покупок рекомендуется составить заранее. В магазине следует держать дистанцию. Дома пакеты нужно оставить в прихожей. Товары лучше всего протереть мыльной водой и сложить в чистый мешок (картонной и бумажной упаковки это не касается). Овощи и фрукты можно вымыть.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко в беседе с сайтом «Москва 24» дала рекомендации людям, испытывающим страхом перед распространением коронавирусной инфекции.